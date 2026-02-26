Antalya'da Vergi Bilinci Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Vergi Bilinci Artıyor

Antalya\'da Vergi Bilinci Artıyor
26.02.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Defterdarı Karayılan, vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ı ziyaret etti.

Karayılan, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle toplumda vergi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

ATB'nin kent ve ülke ekonomisi açısından önemli bir rol üstlendiğini hatırlatan Karayılan, kentin değerli kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Antalya'nın vergi gelirlerindeki artış eğiliminin devam ettiğini aktaran Karayılan, kentin ülke genelinde toplanan vergilerdeki payının son yıllarda 1,31'den, 1,81'e çıktığına dikkati çekti.

Kentin yüzde 90 civarında tahsilat oranıyla vergisini hızlı toplayan illerin başında geldiğini kaydeden Karayılan, "Türkiye sıralamasında ilk 6'dayız. Antalya kazandıkça vergisini ödeyen, vergi bilinci seviyesi yüksek bir ilimiz." ifadesini kullandı.

Borsa Başkanı Çandır da Antalya'nın kayıtlara geçenin ötesinde vergi üreten bir kent olduğunu belirtti.

Gelirlerin elde edildiği ilin hanesine yazılması gerektiğini ifade eden Çandır, "Aslında dijitalleşmenin bu kadar ileri olduğu bir dönemde firmaların merkezi nerede olursa olsun, yerelden elde edilen gelir yerelin hanesine yazılmalı. Bu, kentin ürettiği katma değeri daha görünür hale getirecektir. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda kazancın yapıldığı ilde vergilerin ödenmesi sağlanacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Ali Çandır, Antalya, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Vergi Bilinci Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Vergi Bilinci Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.