Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Konyaaltı'na 60 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

03.03.2026 11:50  Güncelleme: 12:25
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesinde 60 milyon TL bütçeyle 3 bin 188 metre yağmursuyu hattı inşa ediyor. Proje ile yağışlar sonrası su birikintileri azaltılacak ve altyapı güçlendirilecektir.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Konyaaltı İlçesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi" kapsamında; Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde 3 bin 188 metre yağmursuyu hattı inşa ediliyor. 60 milyon TL bedelle hayata geçirilen projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı'nın 39 mahallesinde yağmursuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yağmursuyu hattı bulunmayan bölgeler ile mevcut altyapısı yetersiz kalan ve ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yağmursuyu hat imalatları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar Sarısu, Hurma ve Uluç mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Bu çerçevede farklı noktalarda inşa edilen yağmursuyu hatları, kutu menfezler ve su alma yapılarıyla bölgenin yağış sularını hızlı ve kontrollü şekilde uzaklaştıracak. Çalışmalarda, uzun ömürlü ve yüksek standartlara sahip malzemeler kullanılarak Konyaaltı'nın yağışlı dönemlerde yaşanan sorunlara karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yapılan imalatlarla birlikte, mahalle içlerinde yağış sonrası biriken su, mevcut kanallara kontrollü ve güvenli şekilde aktarılacak. Böylece yol aksları, site girişleri ve yaşam alanlarında oluşan su birikmeleri önemli ölçüde azaltılarak yoğun yağışlarda oluşan kötü manzaralar son bulacak. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları etaplar halinde yürüterek trafik akışını ve günlük yaşamı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yağışlı günlerde Konyaaltı ilçesinde yaşanan su baskınlarının önüne geçilerek, ilçenin daha güvenli ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşması hedefleniyor.

"Yoğun yağışlarda yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak"

Konyaaltı Hurma Mahallesi Muhtarı Canan Aydın, "ASAT ekipleri tarafından başlatılan yağmursuyu hattı çalışmaları çok kıymetli. Daha önce yağışlarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda sorunlar yaşıyorduk. Bu çalışmalarla sorunlar sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediyemize ve ASAT'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sarısu Mahallesi Muhtarı Zeki Ergin ise "Yaklaşık 20 yıldır çözülemeyen yağmursuyu sorunumuz için ASAT ekipleri çalışmalara başladı. Yoğun yağışlarda yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakini Hüseyin Çolak yapılan çalışmanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Yağmur yağdığında her yer göl oluyordu, karşıdan karşıya geçmek zorlaşıyor, su dükkanlara kadar giriyordu. Yapılan bu çalışmayla sorunlar sona erecek. Büyükşehir Belediyemize ve ASAT ekiplerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Gökhan Şifka de "24 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Özellikle son yıllarda yaşanan şiddetli yağışlarda büyük sorunlar oluyordu. Bu çalışmayla yağmursuyu problemi çözülmüş olacak" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

