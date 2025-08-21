Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Antalya\'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu
21.08.2025 14:38
Kepez'de Haydar Ünder'in evinde ölü bulunması üzerine polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti.

Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

