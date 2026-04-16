Antalya'da Yangın: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

16.04.2026 09:29
Antalya'da bir dairede çıkan yangın mutfağa sıçradı. Can kaybı yaşanmadı, maddi hasar oluştu.

ANTALYA'da bir apartmanın 1'inci katındaki dairede prizde başlayan yangın mutfağa sıçradı. Maddi hasara neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Suat T.'ye ait dairede, elektrik prizinde başlayan yangın mutfağa sıçradı. Yangının ocağa ulaşmasıyla birlikte mutfak dolapları da alev aldı.

DAİREDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangını fark eden ev sahibinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Olay, Son Dakika

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
