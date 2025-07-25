Antalya\'da Yangınlar, Evler Tahliye Edildi

ANONSLARLA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yangınların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangınlara 8 helikopter, 32 arazöz, 186 personelle müdahale edildiği kaydedildi.

MURATPAŞA KISMEN KONTROL ALTINDA

Aksu ilçesindeki yangın, iki eve sıçradı. Evlere sıçrayan alevler, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muratpaşa Güzeloba Mahallesi'ndeki yangının ise kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının başladığı, rüzgarın etkisiyle yangının tekrar büyümemesi için ekiplerin yoğun çaba gösterdiği belirtildi.

MANAVGAT'TA YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Manavgat ilçesine bağlı Değirmenli Mahallesi'nde de yerleşim yerlerine yakın noktadaki çalılık alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazözler sevk edildi. Yangının bölgedeki evlere ve tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin yoğun müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),