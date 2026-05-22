Antalya'da Yankesicilik ve Hırsızlık Operasyonu
Antalya'da Yankesicilik ve Hırsızlık Operasyonu

22.05.2026 15:11
İki zanlı, Antalya'da yankesicilik ve hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'da yankesicilik ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen yankesicilik ve hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, 4 yankesicilik ve 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda Ü.İ. ve S.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların yaptığı yankesicilik ve hırsızlık çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

