Antalya'da Yapay Resif Projesi Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Yapay Resif Projesi Başladı

25.06.2026 15:39
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Antalya'da deniz ekosistemini korumak için yapay resifler denize bırakıldı. Biyoçeşitlilik artırılacak.

Antalya'da deniz ekosistemini korumak, biyoçeşitliliğini arttırmak için açıklara yapay resifler bırakıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yapay Resif Projesi" tanıtımında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'nın deniziyle beslenen, büyüyen ve güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Antalya'nın deniz altının çöl halinde olduğunu belirten Şahin, "Bu hep böyle değilmiş. 40 yıl öncesinde kadar o dönemi yaşayan büyüklerin, akademik çalışma yapanların aktardığı, deniz altının çok canlı olduğunu gösteriyor. Aradan geçen 40 yılda deniz altındaki canlılık kayboldu." dedi.

Şahin, kenttin 40 yılda yaşadığı ekonomik ve demografik gelişmenin deniz altı yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Denizden beslenen ve büyüyen Antalya'nın aldıklarını denize geri vermenin vaktinin geldiğini kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"2026 yılı bizim için çok önemli, çünkü Dünya İklim Zirvesi'ne biz ev sahipliği yapacağız. Bu iklim zirvesinde söyleyecek sözü olan bir şehir olmak istiyoruz. 2026 yılının başından itibaren özellikle denize odaklanan bir insiyatif geliştirdik. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'ni kurduk. Bu inisiyatifin ana unsuru denizi muhafaza etmek ve daha temiz hale getirmek. Bu kapsamda yapay resifler projesi hayata geçirildi, deniz altının tekrar canlandırılması için çalışmalar yapacağız."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise her geçen gün etkisini arttıran iklim krizi, çevre kirliliği ve insan kaynaklı baskıların deniz ekosistemini daha fazla tehdit ettiğini kaydetti.

Akdeniz'in, iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden biri olarak bu tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlatan Özdemir, "Denizlerimizi korumak, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun da bir gereğidir. Çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yapay Resif Projesi ile denizlerimizin korunmasına, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve su altı yaşamının güçlendirilmesine yönelik çok büyük bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden tekneye konulan yapay resifler dalgıçların da yardımıyla Akdeniz'in açıklarında denize indirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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