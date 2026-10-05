Antalya\'da yapılacak COP31\'de her gün bir tema işlenecek, 100 bin kişi bekleniyor

(ANKARA) - Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) tematik programı belli oldu. Konferans boyunca gıda ve tarımdan enerjiye, iklim finansmanından yapay zekaya, kentlerden sosyal kalkınmaya kadar farklı başlıklar ele alınacak.

Türkiye, kasım ayında, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'in tematik programında, gıda güvenliği ve enerjiden yeşil finans, yapay zeka, dirençli kentler ve sosyal kalkınmaya kadar iklim krizinin yer alıyor.

COP31 Türkiye tarafından açıklanan programa göre, konferansın her günü belirli bir iklim teması etrafında düzenlenecek.

Tematik günlerde bakanlar düzeyinde diyaloglar, uzman panelleri, iş dünyası forumları, teknik çalıştaylar, ortaklık duyuruları ile sivil toplum ve gençlik diyaloglarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Konferansın 9 Kasım'daki ilk günü, gıda, tarım ve sağlık konularına ayrılacak. Gıda güvenliği, su verimliliği, gıda sistemleri ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alınacak. 10 Kasım'da ise enerji güvenliği, elektrifikasyon, şebeke altyapısı, enerji çeşitlendirmesi ve verimliliği ile sürdürülebilir ulaşım gündemde olacak.

11-12 Kasım'da yapılacak Liderler Zirvesi'nin ilk gününde sıfır atık, kaynak verimliliği, metan ve döngüsel ekonomi; ikinci gününde ise dirençli kentler ve yapılaşmış çevre ele alınacak. Afet risk yönetimi, yerel yönetimler, akıllı şehirler, doğa temelli çözümler ve sürdürülebilir atık sistemleri de 12 Kasım programında yer alacak.

13 Kasım, yeşil dönüşüm, iklim yatırımları, yeşil finans ve karbon piyasalarını kapsayan finans ve ticaret temasına ayrılırken, 14 Kasım'da çocuklar, gençler, eğitim ve beceriler ele alınacak. 15 Kasım'da "Antalya'da Bir Nefes" başlığı altında sosyal ve kültürel programlar düzenlenecek. 16 Kasım'da ise bilim, yeşil sanayileşme, teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve düşük karbonlu üretim gündeme gelecek.

Konferansın 17 Kasım'daki oturumları, okyanuslar, denizler, doğa ve arazi kullanımına; 18 Kasım ise insani ve sosyal kalkınmaya ayrılacak. Bu kapsamda turizm, kültürel miras, istihdam, kırılgan gruplar, engelliler, kadınların güçlendirilmesi ve adil geçiş gibi konular görüşülecek. 19 Kasım'da "İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi" başlığı altında kurumsal kapasite, yatırıma hazır projeler ve finansmana erişim ele alınacak. COP31, 20 Kasım'daki nihai müzakerelerle sona erecek. Zirveye 197 ülkeden temsilciler ile medya, sivil toplum, bilim ve iş dünyasından yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor.