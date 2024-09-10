Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı

Antalya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 42 adreste uyuşturucu madde bulundu, 98 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

10.09.2024 13:24
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ANTALYA'da 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 98 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince uyuşturucu madde alıcı ve satıcılarının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgeler ile kente uyuşturucu madde nakli yapan kişi ve gruplara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda kentte riskli bölge olarak tespit edilen yerlere yönelik yürütülen çalışmalarda; Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde belirlenen 42 adrese operasyon düzenlendi. Başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Timleri, Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile birlikte helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarda, 27 kilo 590 gram esrar maddesi, 27 kilo 300 gram skunk maddesi, 2 kilo 538 gram metamfetamin maddesi, 91 gram eroin maddesi, 80 gram kokain maddesi, 777 adet yaklaşık 88 bin 787 kullanımlık sentetik kannabinoid (a4), 441 adet sentetik ecza maddesi, 208 adet ecstasy maddesi, 66 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

51 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan, 46 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak', 1 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Haber: ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 98 Gözaltı - Son Dakika
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