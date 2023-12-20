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Antalya'da yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Antalya'da sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olması ve bazı bölgelerde şiddetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor. Halkın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Antalya\'da yarın sağanak bekleniyor
20.12.2023 - 14:05,
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Antalya'da yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kaş, Demre, Finike ve Kumluca'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı ile Aksu'da çok kuvvetli yer yer şiddetli; akşam saatlerinden sonra ise doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da yarın sağanak bekleniyor - Son Dakika
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