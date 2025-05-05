Antalya'da Yaz Havası, Tatilciler Denizde - Son Dakika
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Antalya'da Yaz Havası, Tatilciler Denizde

Antalya'da hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşırken, tatilciler Konyaaltı Sahili'nde deniz keyfi yaptı.

05.05.2025 20:02
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Termometreler 28 dereceyi gösterdi, tatilciler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA - Antalya'da termometrelerin 28 dereceye ulaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı vatandaşlar soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kentin simge noktalarından biri olan sahil, mayıs ayının ilk günlerinde yazı aratmayan görüntülere sahne oldu.

Termometrelerin 28, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü şehirde, Antalyalılar ve kenti ziyaret eden turistler sahile akın etti. Konyaaltı Sahili'nde kimi serin sulara kendini bırakırken, kimi ise Akdeniz güneşi altında kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özellikle gençler arasında popülerleşen kürek sörfü yapanlar da dikkat çekti.

Sahilde yürüyüş yapanlar, manzara noktalarında fotoğraf çektiren turist grupları ve sahil şeridindeki sosyal alanlarda vakit geçiren vatandaşlar, Antalya'nın hem deniz hem doğa turizmindeki cazibesini bir kez daha ortaya koydu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının hafta boyunca aynı seyirde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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