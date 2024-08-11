Antalya'da Yeni Pazaryeri Açıldı

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(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 29'uncu pazaryeri, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'nde açıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi 2396 Sokak'ta yeni pazaryeri açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, pazaryerlerine belli bir standart getirmeyi hedeflediklerini, bu sayede hem esnafın hem vatandaşın haklarını koruyarak ilçenin ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamak için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Uysal, "Pazaryerlerini cazip hale getirmek zorundayız. Pazaryerlerimizde üniforma, iş kıyafeti, mal standardı şartlarını, hijyen standardı en yüksek seviyelere getirerek, pazar cirolarımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Uysal, hatıra fotoğrafları çektirirken esnafın tezgahlarından ikram ettiği ürünlerin de tadına baktı.

Pazaryerini ziyaret eden vatandaşlar, şunları söyledi:

Ayşegül ve Ümit Ayna: "Ne zaman açılacak diye bekliyorduk. Bugün erkenden kalktık geldik. Hem hayırlı olsun diyelim hem de alışveriş yapalım istedik. Muratpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."

Hülya Aslan: "Pazar konusunda çok sıkıntılıydık. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bundan önce uzak mahallelerde kurulan yerlere gitmemiz gerekiyordu. Yaşı nedeniyle eşim son zamanlarda araba kullanamıyor. ya kızımızı bekliyorduk ya da taksiyle gitmemiz gerekiyordu. Bu da ciddi bir maliyet oluşturuyordu."