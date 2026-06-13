Antalya’da sağlık yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
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Antalya’da sağlık yatırımları hız kesmiyor

13.06.2026 11:34
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Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık istasyonlarının açılışı yapıldı, Kepez'de yeni merkezin temeli atıldı. Vali Şahin, sağlık yatırımlarının önemini vurguladı.

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde yapımı tamamlanan aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının açılışı ve sağlık merkezinin temel atma töreni yapıldı.

Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin sağlık yatırımlarının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kentte son yıllarda önemli sağlık projelerinin hayata geçirildiğini ifade eden Şahin, görev süresi içerisinde Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Şahin, "Bu yılın 2026 yılı yatırım programına Antalya Psikiyatri Hastanesi de geldi. Hem kurumu hem de binası yapılacak. Bu da Manisa'ya giden psikiyatri hastalarının ya da bağımlılarının artık oralara gitmek zorunda kalmayacağı önemli bir yatırım olarak devreye giriyor." dedi.

Kentte sağlık altyapısının güçlenmeye devam ettiğini belirten Şahin, "Tüm paydaşlar amasız fakatsız hizmet odaklı katkılarını o hizmete sunuyorlar. Milletvekilleriniz Ankara'dan gerekli izinleri, tahsisleri ve ödenek konusunu takip ediyorlar. Yerelde genel idarenin temsilcisi olan kuruluşlar, İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve valiliğimiz işi taşıyorlar. Yerel yönetimlerimiz, büyükşehrimiz ve ilçe belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin katkılarının önemine de değinen Şahin, "Çok güzel bir memlekette yaşıyoruz. Çok büyük imkanlar sağlıyor ülkemiz ve Antalya'mız. Bu sayede iş insanlarımız da ekonomik olarak büyüyorlar, güçleniyorlar. Ama sadece kazanmak yetmez, paylaşmak gerekir. Paylaşarak büyüyeceğiz, hayır işleri yaparak, öğrenci okutarak, okullar yaparak paylaşacağız ve büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan da kentte sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Muratpaşa ilçesinde uzun süredir beklenen Atatürk Devlet Hastanesi projesine ilişkin bilgi veren Özkan, "Muratpaşa ilçesi için daha önce başarılamaz denilen Atatürk Devlet Hastanemizi tamamen proje ihalesi bitiyor, elden yıkıma başlıyoruz. Valimizin ve bakanlığımızın destekleriyle sonra 2-2,5 yıl içerisinde Allah'ın izniyle Muratpaşalılara ve Antalya'mıza çok yeni 'A kalite' bir hastane takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özkan, Aksu Devlet Hastanesi'nin 15 Eylül'de hizmete açılacağını belirterek, "Hemen Eylül ayında Aksu Devlet Hastanemizi açacağız. Aynı şekilde Konyaaltı Devlet Hastanemizi de yılbaşına doğru Antalyalıların hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Kent genelinde bin 85 aile hekimi ve 280 aile sağlığı merkeziyle hizmet verildiğini kaydeden Özkan, hedeflerinin üçüncü basamaktaki yığılmayı önlemek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının açılışı gerçekleştirildi. Program kapsamında Kepez ilçesinde yapılacak yeni aile sağlığı merkezinin de temeli atıldı.

Törene AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Mustafa Köse ile CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da katıldı.

Kaynak: AA

112 Acil Sağlık, Yerel Yönetim, Muratpaşa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Kepez, Son Dakika

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