Antalya\'da Yüksek Kesimlere Kar Yağdı

Antalya'nın Akseki, Korkuteli, Konyaaltı ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar ve dolu etkili oldu.

Akseki-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, kısa süreli etkisini artırdı.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'ne 45 dakika uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışı görüldü.

Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar ve dolu yağışı etkili oldu. Taşkesiği başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaza büründü.

Kaş ilçesinin yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.