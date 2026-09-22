Antalya'daki bağımlılık temalı Adli Tıp Kongresi'nde 40 ülkeden 175 kişi ağırlandı - Son Dakika
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Antalya'daki bağımlılık temalı Adli Tıp Kongresi'nde 40 ülkeden 175 kişi ağırlandı

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Antalya'da 21'incisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde ikinci gün oturumları sona erdi. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, kongrede 40 ülkeden 175 katılımcının yer aldığını ve ana temanın bağımlılık olduğunu söyledi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi"nde ikinci gün oturumları sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanlarının katıldığı kongrenin oturumları gerçekleştirildi.

Kongrenin ikinci gününde "Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik", "Adli Travmatoloji ve Bilirkişilik", "Adli Trafik ve Bilirkişilik" ve "Dünyada Adli Tıp/ Adli Bilimler ve Bilirkişilik" başlıklarında 4 oturum yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, AA muhabirine, bu yıl kongrenin çok canlı geçtiğini ve 1150 kişiyi misafir ettiklerini söyledi.

Kongrede 40 ülkeden 175 katılımcının yer aldığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kongremiz şu ana kadar çok iyi geçiyor. Aynı zamanda paralel salonlarda workshoplarımız devam ediyor. Bu yıl kongremizin ana temasını bağımlılık olarak belirledik. Bağımlılığı sadece sağlık açısından değil, hukuki ve toplumsal yönleriyle de ele alıyoruz. Özellikle uyuşturucu ve yeni nesil psikoaktif maddeleri, bağımlılıkla mücadele ve bilirkişilik kapsamında değerlendiriyoruz. Bu anlamda çok geniş bir katılımcı kitlemiz var. Bunlar güncel konuları bizlere aktarıyor. Türkiye'den yüksek katılımımız var ve üniversitelerden çok seçkin konuklarımız var. Detaylıca bağımlılık görüşünü ele aldılar."

Şimşek, ana temanın yanı sıra yapay zeka, yapay zekanın adli bilimlerde kullanımı ve güncel gelişmeler konusunda detaylı sunumların oturumlarda görüşüldüğünü ifade etti.

Kongre 27 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Adli Tıp KurumuAntalyaSağlıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki bağımlılık temalı Adli Tıp Kongresi'nde 40 ülkeden 175 kişi ağırlandı - Son Dakika
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