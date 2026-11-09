Antalya'daki COP31'de COP30 Başkanı Correa do Lago insan ve bilim çağrısı yaptı

COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, "İklim değişikliğiyle mücadele konusunda halkımızın bizden beklediklerini, aciliyet duygusuyla sürekli olarak yerine getirmeye devam edelim ancak bunu yaparken insanları ve bilimi göz önünde bulunduralım." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışta COP30 Başkanı Andre Aranha Correa do Lago, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea da konuşmacılar arasında yer aldı.

Correa do Lago, iklim gündeminin kalkınma gündemi olduğunu ve bu geçiş sürecinin eşitsizlikleri ortaya çıkarmaması ya da pekiştirmemesi gerektiğinin unutulmamasının önemine işaret etti.

COP31'e katılan tüm ülkeler arasındaki farklılıklara ve bu ülkelerin koşullarına her zaman saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Correa do Lago, "Pek çok kişinin imkansız olduğunu düşündüğü şeyleri gerçekleştirmeye çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Ne yaparsak yapalım, ahlaki pusulamızı asla kaybetmememiz gerektiğine inanıyorum"

Correa do Lago, COP31 Başkanlığı ve Müzakereler Başkanlığının, sürece katkıda bulunmaya kararlı olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Zira bu süreçte dünyayı giderek daha fazla birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

"Ne yaparsak yapalım, ahlaki pusulamızı asla kaybetmememiz gerektiğine inanıyorum." diyen Correa do Lago, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle mücadele konusunda halkımızın bizden beklediklerini, aciliyet duygusuyla sürekli olarak yerine getirmeye devam edelim ancak bunu yaparken insanları ve bilimi göz önünde bulunduralım."

Türkiye-Avustralya ortaklığı

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen da Avustralya ve Türkiye'nin COP31'in düzenlenmesi için "özel ve yapıcı bir ortaklık kurduğunu" vurgulayarak, Türkiye'nin COP31 hazırlıkları konusundaki başarısına dikkati çekti.

Dünyanın gözünün Türkiye'de olduğuna işaret eden Bowen, tüm taraflara işbirliği, karşılıklı saygı, kararlılık ve gerçekten önem taşıyan meselelere odaklanma anlayışıyla COP31'e katılmaları çağrısında bulundu.

Bowen, 2026'da iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına tanıklık edildiğini hatırlatarak, buna karşı ortaya konulan ilham verici çözümleri ve mücadeleyi memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

"Güncel bilimsel veriler, küresel sıcaklık artışında 1,5 derece eşiğini aşacağımızı gösteriyor fakat hep birlikte çalışır, aciliyet duygusuyla, dayanışma ve kararlılık içinde harekete geçersek yeniden bu seviyenin altına dönebiliriz." diyen Bowen, yaşanan her gecikmenin riskleri artırdığını söyledi.

Temiz enerjiye geçmenin önemi

Bowen, temiz enerjiye geçiş konusuna değinerek bunun yalnızca emisyonları azaltmadığını, aynı zamanda küresel ekonomide yatırımları, sanayiyi ve istihdamı da yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Karşı karşıya olunan zorluklara rağmen Paris Anlaşması'nın hedeflerini hayata geçirmeye ve bu doğrultudaki çalışmaları hızlandırmaya yönelik kararlı olunduğu mesajının verilmesinin önemine işaret eden Bowen, "Avustralya, Türkiye ile kurduğu ortaklık çerçevesinde müzakerelerin başkanlığını üstlenmekten gurur duyuyor." şeklinde konuştu.

Bowen, söz konusu ortaklığın güven, dayanışma ve "daha ileriye, daha hızlı gitme" yönündeki ortak kararlılık üzerine inşa edildiğini sözlerine ekledi.

"İklim çözümlerinde atılacak bir adım, daha hızlı ilerleme için gerçek bir fırsat yaratır"

UNFCCC İcra Sekreteri Stiell de COP31'in, çözümleri hızlandırmasını ve geçen yıl kararlaştırıldığı üzere uyum için finansmanın üç katına çıkarılmasını sağlayacak pratik çözümler ortaya koyması gerektiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine değinen Stiell, "Cömert ev sahiplerimize içtenlikle teşekkür ediyor ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a net eylem gündemi çağrılarından dolayı takdirlerimi sunuyorum." dedi.

Stiell, küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığına işaret ederek, "Küresel yenilenebilir enerji kaynakları, geçen yıl yaklaşık yarım trilyon dolar ve sadece bu yılın ilk yarısında da 265 milyar dolar tasarruf sağladı. Uyum, kanıtlanmış yatırım getirisi sağlar. İklim çözümlerinde atılacak bir adım, daha hızlı ilerleme için gerçek bir fırsat yaratır. Üstlenmemiz gereken bir sorumluluk var." diye konuştu.

Türkiye'deki ilk COP vurgusu

IPCC Başkanı Skea da açılış konuşması yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, Türkiye'de düzenlenen ilk COP toplantısı. Ev sahiplerimize sıcak karşılamaları ve örnek teşkil eden misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ocak 2024'te İstanbul'da IPCC'nin mevcut değerlendirme döneminin ilk genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Skea, iklim biliminin önemini vurguladı.

Skea, kurumunun çalışmalarına ilişkin detaylar vererek IPCC'nin bilimsel çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti.

COP31'deki görüşmelerin yapıcı ve verimli geçmesini dileyen Skea, toplantı boyunca katılımcılarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.