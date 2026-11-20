Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Türk mutfağının köklü lezzetleri sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla katılımcılara sunuldu.

COP31'in yiyecek ve içecek organizasyonunda, katılımcıların kısa sürede yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra gastronomik deneyim yaşamaları da hedeflendi.

Bu doğrultuda oluşturulan lezzet duraklarında tamamı Türk markalarından oluşan işletmelere yer verilirken, farklı ülke mutfaklarından örnekler de yerel üretim ve tedarik anlayışıyla hazırlandı.

Organizasyonun yiyecek ve içecek planlamasında servis yönetiminden menü içeriğine, ürün tedarikinden karbon ayak izine kadar birçok başlık bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

COP31 Mutfak Şefi Tolga Atalay, AA muhabirine, COP31'e karın doyurmaktan çok gastronomiyi katmaya çalıştıklarını belirterek, lezzet duraklarının tamamını Türk markalarından oluşturduklarını söyledi.

Ürünlerin sürdürülebilir olmasının önemine dikkati çeken Atalay, "Ürün tüketildiği yerde doğması her zaman avantaj. Örneğin hamburger markamız var. Yıldız Michelin almış bir Türk şefimiz. Doğal olarak onun burgerinin ekmeği, kıyması, sosu, ambalaj malzemesi bütün bunlar yerel çözümler. Küresel bir markaya başvursak belki ambalaj Uzak Doğu'dan gelecekti, belki sosun özündeki ham madde Batı'dan gelecekti." diye konuştu.

Atalay, COP31 Alanı'ndaki restoranların 8'inin 70 yılın üzerinde köklü işletmeler olduğunu vurgulayarak, aralarında 1871'de kurulmuş bir firma da olduğunu belirtti.

Bakanları ve liderleri ağırladıkları bir büfe de oluşturduklarını dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Daha çok bölge mutfağını ele alan bir çalışma oldu. Menülerimiz liderler, first ladyler tarafından çok beğenildi. Liderler Zirvesi yemeğimizde yine 5 yeşil yıldız almış Michelinli şefimizin menülerini sunduk. Yeşil yıldızı alan şefler, özellikle doğaya, ekosisteme saygı duyan anlayışta ve sürdürülebilirliği dikkate alan şefler demek."

Menülerde olabildiğince bölge mandıralarını kullandıklarının altını çizen Atalay, BM ekibine öncesinde gastronomi master planını sunduklarını anlattı.

Atalay, menülere, kokoreci, yokluk kebabını, döneri eklediklerini ifade ederek, yokluk kebabının 2. Dünya Savaşı'nda eti çoğaltmak için ince, simit bulguruyla hazırlanan bir kebap türü olduğunu söyledi.