Antalya'daki COP31'de yüz yüze katılım kaydı 92 bin 934'e ulaştı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de yüz yüze katılım kaydı 92 bin 934'e ulaştı

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Antalya\'daki COP31\'de yüz yüze katılım kaydı 92 bin 934\'e ulaştı
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Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenen COP31'e yüz yüze katılım için 92 bin 934 kişinin kayıt yaptırdığı açıklandı. UNFCCC geçici listesine göre bu sayı COP28'in 80 bini aşkın nihai katılımcısını geride bıraktı; Türkiye 2 bin 950 kişiyle en kalabalık ulusal heyete sahip.

(ANTALYA) - Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) yüz yüze katılım için 92 bin 934 kişinin kayıt yaptırdığı açıklandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Sekretaryası tarafından yayımlanan geçici katılımcı listesine göre COP31, kayıtlı katılımcı sayısı bakımından bugüne kadar düzenlenen en büyük iklim zirvesi olma yolunda ilerliyor.

UNFCCC'nin yayımladığı geçici liste, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen COP31'e kayıt yaptıran katılımcıların dağılımını ortaya koydu. Verilere göre 92 bin 934 kişilik toplam kaydın 34 bin 809'unu ülkelerin müzakere heyetleri, 12 bin 413'ünü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 14 bin 285'ini ev sahibi ülkenin konukları ve 3 bin 645'ini basın mensupları oluşturdu.

Listede Birleşmiş Milletler kuruluşları, hükümetler arası örgütler, konferansın teknik ve destek personeli ile diğer katılımcılar da yer aldı.

TÜRKİYE EN KALABALIK HEYETE SAHİP

İklim politikaları alanında yayın yapan Carbon Brief'in UNFCCC verilerine dayanan analizine göre Türkiye, 2 bin 950 kişiyle COP31'e en fazla temsilci kaydettiren ülke oldu. Türkiye'yi 1994 kişiyle Brezilya, 1506 kişiyle Nijerya, 1021 kişiyle Çin ve 978 kişiyle Endonezya izledi. Avustralya, Uganda, İtalya, Japonya ve Kazakistan da en kalabalık 10 ulusal heyet arasında yer aldı.

COP28'İN KATILIM REKORUNU GERİDE BIRAKABİLİR

COP31'in geçici kayıt sayısı, 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen COP28'de kaydedilen 80 bini aşkın nihai katılımcı sayısını geride bıraktı.

Böylece Antalya'daki konferans, katılımcı sayısı bakımından bugüne kadar düzenlenen en büyük COP toplantısı olma potansiyeline ulaştı.

Ancak UNFCCC'nin açıkladığı rakamlar, konferans alanına fiilen giriş yapan kişi sayısını değil, kayıt yaptıranları gösteriyor. Kesin katılım verileri, zirvenin sona ermesinin ardından fiziksel yaka kartlarını teslim alan kişilerin sayısına göre belirlenecek.

ÇEVRİM İÇİ KAYITLARLA TOPLAM 95 BİNİ AŞIYOR

Carbon Brief'in analizine göre COP31'e çevrim içi katılım için de 3 bin 335 kişi kayıt yaptırdı. Böylece yüz yüze ve çevrim içi katılım kayıtlarının toplamı 96 bin 269'a ulaştı.

Geçici listede ayrıca 14 bin 285 kişinin ev sahibi ülke konuğu olarak yer alması dikkati çekti. Bu kategorideki kayıt sayısı, geçen yıl Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'un geçici listesinde yaklaşık bin olarak açıklanmıştı.

Kaynak: ANKA
PolitikaTürkiyeAntalyaEkonomiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki COP31'de yüz yüze katılım kaydı 92 bin 934'e ulaştı - Son Dakika
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