(ANKARA) - İklim Ağı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), fosil yakıtlardan çıkış konusunda uzlaşma sağlanamadan sona ermesine tepki gösterildi.

İklim Ağı'ndan, Antalya'da düzenlenen COP31'in sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, petrol üreticisi ülkelerin fosil yakıtlardan çıkış yerine etkinliği kanıtlanmamış çözümlerde ısrar ederek müzakereleri tıkadığı savunuldu. Açıklamada, Adil Geçiş Mekanizması'nın işlerlik kazanması ve iklim değişikliğine uyum finansmanı konularında yeterli somut ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

MEKANDA ADALET DERNEĞİ: "BAŞKANLIKLARIN YETERSİZ HAZIRLIĞI NEDENİYLE SOMUT İLERLEME SAĞLANAMADI"

Mekanda Adalet Derneği İklim Adaleti Program Koordinatörü Yağız Eren Abanus, COP31'de yaşanan tıkanıklığın gelişmiş ülkeler, fosil yakıt üreticileri ve konferans başkanlıklarının tutumlarından kaynaklandığını belirterek, "COP31; gelişmiş ülkelerin finansmandan kaçınan oyalayıcı tutumu, fosil yakıt ülkelerinin agresif blokajları ve başkanlıkların tıkanmaları aşamayan yetersiz hazırlığı nedeniyle adil geçiş, finans ve uyum gibi hiçbir temel başlıkta somut ilerleme üretemedi. Çerçeve karar taslağı da barındırdığı olumsuz ifadeler yüzünden müzakerelerin odağını dağıtıp süreci zayıflattı" ifadelerini kullandı.

WWF-TÜRKİYE: "ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASINA İLİŞKİN KARARLAR BİR YIL ERTELENDİ"

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Kıdemli Danışmanı Tanyeli Sabuncu, COP31'de hayata geçirilmesi beklenen Adil Geçiş Mekanizması'nın işlevleri ve çalışma usullerine ilişkin kararların ertelendiğini belirterek, "Bugüne kadar alınan kararları görmezden gelerek fosil yakıtlara bağımlılığı sürdürmek, gezegenimizin ve yaşamın geleceğini tehlikeye atıyor. Oysa yenilenebilir ve herkes için erişilebilir enerji sistemlerine geçerken çalışanların ve yerel toplulukların refahını da artırmak mümkün" dedi.

Hukuk, Doğa ve Toplum Vakfı (HUDOTO) Direktörü Özlem Altıparmak, "Fosil yakıtlardan çıkışa hiç değinmeyen bu metin, karbon yakalama teknolojilerini bir çözüm olarak öne çıkarıyor ve insan haklarına dair tek bir atıf bile içermiyordu" dedi.

Fosil Yakıtların Ötesi Ağı (Beyond Fossil Fuels) İletişim Yöneticisi Nilay Vardar, "COP31 Başkanı ve ev sahibi Türkiye'nin dünyaya verebileceği ilk mesaj, değişimi kendi evinden başlatarak kömürden adil bir çıkış açıklamasıydı. Bu fırsat kaçırıldı" ifadelerini kullandı.

YEŞİL DÜŞÜNCE DERNEĞİ: "UYUMUN MALİYETİNİ KİMİN KARŞILAYACAĞI BELİRLENEMEDİ"

Yeşil Düşünce Derneği Proje Koordinatörü Özge Doruk, "Zirve, fosil yakıtlardan çıkış ve finansman konusunda ayrılıklar aşılamadığı için ortak bir çerçeve kararı olmadan kapandı. Buradaki en ciddi mesele, emisyonları azaltmadaki gecikmenin uyum maliyetini büyütmesi ve bu maliyetin giderek afetlerle zaten mücadele eden toplulukların sırtına bırakılması" dedi.

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, "Başarılı bir COP görmedik. Başkanlıkların liderlik eksikliği bunda büyük rol oynadı; ancak diğer taraflar da yapıcı bir tutum sergilemedi" ifadelerini kullandı.

GREENPEACE: "TÜRKİYE BAŞKANLIĞININ VERDİĞİ SÖZ TUTULAMADI"

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları (SEFiA) Derneği Direktörü Bengisu Özenç, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim finansmanı konularında anlaşma sağlanamaması nedeniyle "35'e 35" hedefinin sonuç metninde yer alamadığını belirtti.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, "Türkiye Başkanlığı diyalog, uzlaşı ve eylem dolu bir COP vadetti, ancak bu söz tutulamadı. Dünyayı fosil yakıtların aşamalı olarak sonlandırılması yönünde güvenilir bir yola sokmak için liderlerin harekete geçmesi gerekiyordu, ancak bu gerçekleşmedi" dedi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "COP31, uyum finansmanının üç katına çıkarılması için bir yol haritası belirlenmeden kapandı. Kadınların katılımına dair ifade karar metninden çıkarıldı" denildi.