Antalya'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden "yıldırım" iddiası - Son Dakika
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Antalya'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden "yıldırım" iddiası

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Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürerken sistemi 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik şirketinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Anadolu Teleferik Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti.

13.04.2024 14:37  Güncelleme: 15:00
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden biri dün devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalıklara düştü. 1 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı kurtuldu. Havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken sistemi 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik şirketinden yapılan açıklamada "Yıldırım, teleferikteki kauçuk makarayı patlatmış" ifadeleri yer aldı.

"KAUÇUK OLMADIĞI İÇİN METAL METALE SÜRTÜYOR"

Cihazın bakım ve onarımını da yapan Anadolu Teleferik'in Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Bu makaranın teleferiğin halata sürtünmesini önlediğini ve kaymasını sağladığını kaydeden Tezcan şöyle devam etti; "Yıldırım, kauçuğun içini yakıyor. Havanın da sıcak olmasıyla beraber tabi… Kauçuğun içindeki havayı boşaltıyor. Kauçuk olmadığı için metal metale sürtüyor. Kabin direkten geçemiyor. Kabin direğe çarpıyor ve direk devriliyor."

Antalya'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden 'yıldırım' iddiası

KAUÇUKTAKİ PATLAK NEDEN FARK EDİLMEDİ?

Yıldırım çarpmasının ne zaman meydana geldiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Tezcan "Aylar ve haftalar önce olmuş. Bilemiyoruz tarihini" dedi. Teleferiğin 19 Şubat-4 Mart arasında yıllık bakımının yapıldığını hatırlatan Tezcan "Kauçuktaki patlak neden bakımda fark edilmedi?" sorusuna "Yüzeyden gözükmez. Makarasını söktüğünüzde görebilirsiniz. Parça değiştirmeden fark etme şansınız yok. İçine hava basılan bir malzeme değil bu. Dolu malzeme. Hava basılan malzeme olsa, lastiği sönerdi, görürdünüz" yanıtını verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bu bir yarık değil mi?" sorusunu ise Tezcan "Yok, yüzeyden görüntü yok" şeklinde cevapladı.

Antalya'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden 'yıldırım' iddiası
Antalya\'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden "yıldırım" iddiası

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden 'yıldırım' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Aytac Uygur: Şansa yaşıyoruz kıymetini bilin demek istemiş sayın uzman. 95 3 Yanıtla
  • Yeni: Koca yillik bakım tonla para alıyorsunuz sadece yağına suyuna bakmak için mi? 78 5 Yanıtla
  • Burhan Asker: Kış mevsiminimi yaşıyoruz yağmurmu vardı? Havada bulut mu yada gök gürlemesimi vardı? Bence bizi lunaparka’ta zannediyorlar bunlar ya 47 5 Yanıtla
  • Felsefi Sözler: 4 gündün antalya kemerdeyim,Bu teleferike 15 km ötede,Bırak yıldırımı yağmur yağmadı,Masal anlatma ! 40 9 Yanıtla
  • İso Star: belediyenin ihmali var apaçık ortada ama bunu kabullenmiyor şöyle oldu böyle oldu. izmir de var hiç sorun olmuyor bakımları düzenli yapılıyor 28 15 Yanıtla Taner Barker: izmirde nasıl olmuyor yıllarca kapalıydı teleferik izmirde hemen manipülasyon 17 6 emre araçlı: Balçova kaç yıl kapalı kaldı? 5 4
  • Erbay Mercan: Türkiye'de araba lar dahil tüm bakım olayı yağ ve suya bakmaktan ibaret 35 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Yıldırımmı? Bu olmadı çok basit bir savunma. Biraz zihinlerini zorlamaları gerek. Mesela uçak çarptı,kasırga çıktı, Direğin dibinde çocuklar oynarken direğin dibini eşerek kazmışlar gibi bir şey olmalı. 19 8 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş: burası Türkiye fazlada şey yapmayın diyolar:) 12 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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