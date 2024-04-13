Antalya\'daki facia nasıl meydana geldi? Anadolu Teleferik şirketinden "yıldırım" iddiası

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden biri dün devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalıklara düştü. 1 vatandaş hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı kurtuldu. Havada asılı kalan kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları gece boyunca devam ederken sistemi 2017 yılında inşa eden Anadolu Teleferik şirketinden yapılan açıklamada "Yıldırım, teleferikteki kauçuk makarayı patlatmış" ifadeleri yer aldı.

"KAUÇUK OLMADIĞI İÇİN METAL METALE SÜRTÜYOR"

Cihazın bakım ve onarımını da yapan Anadolu Teleferik'in Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Tezcan, direklerin üzerinde bulunan, metal halatın dönmesini sağlayan kauçuk makaranın yıldırım çarpması sonucu patladığını ve facianın bu yüzden meydana geldiğini iddia etti. Bu makaranın teleferiğin halata sürtünmesini önlediğini ve kaymasını sağladığını kaydeden Tezcan şöyle devam etti; "Yıldırım, kauçuğun içini yakıyor. Havanın da sıcak olmasıyla beraber tabi… Kauçuğun içindeki havayı boşaltıyor. Kauçuk olmadığı için metal metale sürtüyor. Kabin direkten geçemiyor. Kabin direğe çarpıyor ve direk devriliyor."

KAUÇUKTAKİ PATLAK NEDEN FARK EDİLMEDİ?

Yıldırım çarpmasının ne zaman meydana geldiğine dair bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Tezcan "Aylar ve haftalar önce olmuş. Bilemiyoruz tarihini" dedi. Teleferiğin 19 Şubat-4 Mart arasında yıllık bakımının yapıldığını hatırlatan Tezcan "Kauçuktaki patlak neden bakımda fark edilmedi?" sorusuna "Yüzeyden gözükmez. Makarasını söktüğünüzde görebilirsiniz. Parça değiştirmeden fark etme şansınız yok. İçine hava basılan bir malzeme değil bu. Dolu malzeme. Hava basılan malzeme olsa, lastiği sönerdi, görürdünüz" yanıtını verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Bu bir yarık değil mi?" sorusunu ise Tezcan "Yok, yüzeyden görüntü yok" şeklinde cevapladı.