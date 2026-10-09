Antalya'daki Uzay Kongresi'nde 2029 kongresinin ev sahibi Cenevre oldu - Son Dakika
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Antalya'daki Uzay Kongresi'nde 2029 kongresinin ev sahibi Cenevre oldu

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Antalya\'daki Uzay Kongresi\'nde 2029 kongresinin ev sahibi Cenevre oldu
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Uluslararası Uzay Federasyonu, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin kapanışında 2029 kongresinin Cenevre'de, 2027 buluşmasının ise Polonya'nın Poznan kentinde yapılacağını duyurdu. Kongreye 111 ülkeden 7 bin 500'den fazla katılımcı katıldı.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin kapanış töreninde, 2029'da Uluslararası Uzay Kongresi'nin Cenevre'de yapılacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde 5-9 Ekim'de düzenlendi.

Kapanış töreninde IAF İcra Direktörü Christian Feichtinger, Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Gabriella Arrigo ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç konuştu.

Arrigo, son bir haftadır dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin Antalya'da bir araya geldiğini belirterek, yeni keşif ve teknolojiler ile hedeflerin paylaşıldığını anlattı.

Kongreye ilişkin rakamlar paylaşan Arrigo, "Bu yıl 111 ülkeden 7 bin 500'den fazla katılımcıyı ağırladık. Etkinlik boyunca 6 sponsor bize destek verdi. 250 katılımcı firma ve ortak katılımcı firma yer aldı. 51 yeni üye kuruluş IAF ailesine katıldı. Böylece artık 84 ülkeden 621'den fazla üyeye ulaştık." dedi.

Arrigo, IAF Genel Kurulunun ikinci oturumunda 2029'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Kongresi'ne Cenevre'nin ev sahipliği yapacağına karar verildiğini bildirdi.

Kongrenin 2027'de de düzenlenmesini heyecanla beklediğini dile getiren Arrigo, "2027 yılında Polonya'nın Poznan kentinde yeniden bir araya geleceğiz. Avrupa Uzay Vakfı bizleri orada ağırlayacak. Hepinizi yeniden görmeyi içtenlikle umuyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için uzay alanındaki tüm insanları bir araya getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Arrigo, kongrenin başarılı bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Özellikle ev sahibimiz Türkiye Uzay Ajansına ve ortak ev sahibimize olağanüstü destekleri, özverileri ve misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kongreye 111 ülkeden katılımcı iştirak etti

TUA Başkanı Kıraç, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliğini yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getirerek, kongreye 111 ülkeden katılımcının iştirak ettiğini söyledi.

8 bin 300'den fazla bildiri özetinin sunulduğu kongrenin, bilgi ve işbirliği için buluşma noktası haline geldiğini vurgulayan Kıraç, halka açık günde 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

Kıraç, kongreye katılan ziyaretçilere ilgi ve heyecanları için teşekkür etti.

Feichtinger de her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin ilişkiler arasındaki bağların ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını, uzay sektörünü değerli kıldığını belirtti.

IAF'nin geleneksel bahar buluşmalarının 23-25 Mart 2027'de Paris'te düzenleneceğini kaydeden Feichtinger, ilk Küresel Uzay ve Okyanus Konferansı'nın da 3-5 Mayıs 2027'de Maldivler'de yapılacağını duyurdu.

IAF Ödülleri

IAF Onur ve Ödüllerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asanda Ntisana ise IAF 2026 Ödüllerini kazananları açıklayarak, 2026 İnteraktif Sunum Ödülleri'nin de dün sahiplerini bulduğunu anımsattı.

Buna göre, 2026 Frank J. Malina Uzay Madalyası Prof. Franco Bernelli Zazzera'ya takdim edildi.

Ntisana, IAF Onur Listesi'ne girenlerin ise Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Büyük Veri Araştırma Merkezi Direktörü Huadong Guo ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) İş İlişkileri Başkanı Carlo Mirra olduğunu belirtti.

Guo, bu onurun ekibine ait olduğunu ifade ederek, uzay keşfinin tüm insanlık için bir hedef olduğunu ve dış uzayın barışçıl ve kapsayıcı şekilde kullanımını desteklediklerini söyledi.

Mirra da profesyonel hayatının en onur duyduğu anlarından birinde olduğuna dikkati çekerek, IAF'e teşekkür etti.

Tören kapsamında Genç Öncü Ödülü, genç uzay liderleri, yeni uzay liderleri ve öğrenci yarışması kategorilerinde seçilenlere ödül ve sertifikaları takdim edildi.

"Tek Uzay, Ortak Gelecek" temasıyla IAC 2027'de Polonya'da düzenlenecek

Törende, 2027'de Poznan kentinde IAC'ye ev sahipliği yapacak Polonya ile IAF arasında sözleşme imzalandı.

Polonya adına imza atan Avrupa Uzay Vakfı Başkanı Lukasz Wilczynski, bugün sınırlar ötesinde görüşmek ve insanların hayatını daha iyi ve güvenli hale getirecek fikirleri paylaşmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Wilczynski, bu nedenle "Tek Uzay, Ortak Gelecek" sloganını seçtiklerini aktararak, hedeflerin farklı olabileceğini ancak tek bir gezegende yaşadıklarını ve tek bir uzayı paylaştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye ile Polonya arasında IAF'nin geleneksel bayrağının devir töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'daki Uzay Kongresi'nde 2029 kongresinin ev sahibi Cenevre oldu - Son Dakika
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