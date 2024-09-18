Antalya'dan Elmalı'ya Süt Soğutma Tankı Hibesi

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Kışla Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 tonluk süt soğutma tankı hibe etti.

Kışla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekeriya Ün, süt tankı ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla bölgeye süt soğutma tankı hibe etti.

Elmalı Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zekeriya Ün, yaşanan sıkıntıları yetkililere ilettiklerini ve Başkan Böcek'in kayıtsız kalmadığını belirterek, "Kooperatifimiz bölge halkının tonlarca sütünü toplamaktadır. Süt tankı olmadığı zaman sütler kesiliyordu. Ürün kaybı oluyordu. Muhittin Böcek Başkanımızın başka köylerde salça makinesi, hamur yoğurma makinesi, süt soğutma tankı gibi desteklerini duyduk. Kooperatifimiz olarak bizlerde yaşadığımız sıkıntıları yetkililere ilettik. Sağ olsun Başkanımız çağrımıza kayıtsızlık kalmadı. 10 gün gibi kısa bir süre içinde Büyükşehir Belediyesinden yetkililer geldiler, gerekli incelemelerini yaptıktan sonra Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine son sistem 4 tonluk soğutmalı süt tankını hibe ettiler. Muhittin Böcek Başkanımıza bölge üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.