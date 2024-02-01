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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Antalya Doğal Yaşam Parkı, yarıyıl tatili nedeniyle çocuklar ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Parkı ziyaret edenler, hayvanları gözlemleyerek fotoğraf çektirme ve bilgi edinme imkanı buluyor. Park Sorumlusu Veteriner Hekim Aygül Arsun, çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Park, 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

01.02.2024 14:28
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 127 türden 1400 hayvana ev sahipliği yapan doğal yaşam parkı, tatil nedeniyle çocuklar ve öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Parkı ziyaret eden çocuklar, hayvan türleri ve geniş doğal yaşam alanlarında vakit geçiriyor.

Ziyaretçiler, hayvanların olduğu bölümlerde ise fotoğraf çektiriyor, hayvan türleri hakkında bilgi sahibi olma imkanı yakalıyor.

Park Sorumlusu Veteriner Hekim Aygül Arsun, yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Havaların da iyi gitmesiyle çocuklar ve aileleri gün boyu parkımızda çok keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımız 127 ayrı türde 1400 hayvanımızı ziyaret ederken, farklı oyun alanlarında eğlenme fırsatı buluyor. Tüm Antalyalı ve dışardan gelen misafirlerimizi Antalya Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal Yaşam Parkı, 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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