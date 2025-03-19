Antalya, Dünya Şehir Parkları Birliği'ne Üye Oldu

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen kentleşme ve yaşam kalitesi değerlendirme platformlarından World Urban Parks'a (Dünya Şehir Parkları Birliği) üye oldu.

Antalya, park ve yeşil alan yönetiminde fark yaratan projeleri ile dünyanın önde gelen kentleri arasında yerini alarak, World Urban Parks platformuna üye oldu. Üyelik sayesinde Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir peyzaj tasarımları, iklim değişikliği ile mücadele ve su yönetimi gibi konularda dünya genelindeki en iyi uygulamaları takip ederek, kendi projelerine entegre edebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, 23 Ocak itibarıyla World Urban Parks üyeliğinin kabul edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Parklar ve yeşil alanlarda sürdürülebilirlik, yenilikçi yaklaşımlar ve çevre dostu uygulamalar konusunda dünya çapında farkındalık yaratmayı amaçlayan bu organizasyon, küresel düzeyde toplumsal fayda sağlayan bir yapıya sahip. Bu organizasyon sayesinde yeşil alanlar ve parklar konusunda dünyada neler yapıldığını, en yeni tasarım yaklaşımlarını ve iklim değişikliği ile ilgili projeleri yakından gözlemleyip kendi uygulamalarımıza entegre edebileceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 21 çevre ödülü almış bir belediyeyiz. Bu başarıların devamı için bu organizasyonun bir parçası olmak bizim için büyük bir kazanç."

Dünyada su yönetimi konusunda yapılan çalışmaları takip etmenin önemine de değinen Dr. Hacıoğlu, su havzalarının kurumasına karşı alınan önlemler ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamalar konusunda dünyadaki iyi örnekleri Antalya'ya entegre etmek istediklerini aktararak, "Dünyada iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaları anında gözlemleyebilecek ve şehrimize entegre edebileceğiz. Su yönetimi bu noktada çok kritik. Dünyanın bu konuda ne yaptığını, su alanlarının korunmasına dair alınan önlemleri yakından takip edeceğiz" diye konuştu.

Antalya'nın World Urban Parks platformuna dahil olmasının, şehrin uluslararası marka değerine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Hacıoğlu, platform sayesinde şehrin peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri ve diğer uzmanlarının da dünyadaki meslektaşlarıyla aynı ağ içinde yer alacağını belirtti. Hacıoğlu, "Bu platformda Antalya'yı temsil edeceğimiz çok sayıda yarışma ve çalıştay olacak. Ekonomimizin büyük bir bölümünü turizmden elde ediyoruz ve turizmin yeşil alanlarla bir bütün olduğunu biliyoruz. Yeşil alanların marka değerini yükselttiğimizde, turizme ve dolayısıyla ekonomimize de çok büyük bir katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.