Antalya Fashion Week 2026 Başladı

02.06.2026 19:24
AFW, Belma Özdemir'in defilesiyle başladı; Yörük konsepti ve Türk halılarıyla moda dünyasına açıldı.

Antalya'da 9'uncu kez moda dünyasını buluşturan Antalya Fashion Week (AFW) 2026, Belma Özdemir'in "Yankılanan Yüzeyler" defilesiyle başladı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen moda haftasında, Anadolu'nun zengin motifleriyle dokunmuş halı ve kilimlerden hazırlanan koleksiyon, "Yörük" konseptiyle moda dünyasının beğenisine sunuldu.

Özdemir'in Türk halılarından ilhamla oluşturduğu özgün koleksiyonunu Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile yurt dışından gelen moda profesyonelleri ilgiyle izledi.

Antalya'da 4 Haziran'a kadar sürecek AFW kapsamında gerçekleştirilecek Tuğçe Özkurt, Cihan Nacar, Kristina Kibovskaya (Rusya), Chinara Yelmuratovna (Kazakistan), Snim (Dubai), Big Brooch (Rusya) ve Alla Zhelaretti (Rusya) defileleri ile kentte moda rüzgarı esecek.

Kaynak: AA

