Antalya Gastronomi Festivali 2023

06.05.2026 02:25
5. Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali, 8-10 Mayıs'ta 'her sofra bir hikaye' temasıyla yapılacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali (Foodfest), 8-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl "her sofra bir hikaye" temasıyla yapılacak festivalde, kentte yetişen sebzeler, doğal otlar ve yerel ürünlerle hazırlanan yöresel lezzetler sergilenecek.

Ünlü şeflerin, gurmelerin, gastronomi yazarlarının ve sektör paydaşlarının bir araya geleceği festivalde, 3 gün boyunca atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, söyleşiler ve yarışmalar gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Festival Başkanı Büşra Özdemir, kent merkezindeki bir restoranda yapılan toplantıda, turizmin ve tarımın başkenti Antalya'yı gastronomi alanında da iddialı hale getirmek için festivalin 2022'de hayata geçirildiğini söyledi.

Foodfest Antalya ile kentin gastronomideki potansiyelini dünyaya tanıttıklarını dile getiren Özdemir, "Bu yıl da festivalimizde bereketli topraklarımızdan çiftçilerimizin alın teriyle çıkan ürünleri, yerel lezzetlerimizi ve dünya mutfağından seçkin şefleri bir araya getirerek gastronomi dünyasında önemli bir buluşma noktası olacağız." dedi.

Hem geleneksel hem de modern mutfak anlayışlarını bir araya getirerek ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Özdemir, kurulacak stantlarda Antalya'ya özgü tatların, yeme içme sektöründeki ünlü firmaların yer alacağını belirtti.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gastronomi tutkunlarını festivalde buluşturacaklarını anlatan Özdemir, "Antalya'mız, örtü altı tarımdaki potansiyeliyle, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünü ile şehrin gastronomi kimliğini güçlendiren ve yerel üretimi uluslararası ölçekte görünür kılan en önemli değerler arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Özdemir, 8-10 Mayıs'ta Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirecek lezzet şölenine herkesi davet etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Antalya'nın turizm potansiyelinin gastronomiyle de desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Antalya sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda güçlü bir tarım ve mutfak kültürüne sahip. Bu festivalin turizme de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Şef ve yemek yazarı Refika Birgül de festivalde Antalya'nın Akdeniz'e özgü otlarını, yeşilliklerini, coğrafi işaretli ve yerel ürünlerini odağına alan özel bir sunum gerçekleştireceklerini söyledi.

Food Fest içerik direktörü Gökmen Sözen, festivalin içeriği hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Zeki Özen de katıldı.

Kaynak: AA

