Antalya Gastronomi Festivali'nde Simge Rüzgarı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Simge sahne aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Simge, Karaalioğlu Parkı'nda Antalyalılarla buluştu.

Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de izledi. Konser anısına ünlü sanatçı Simge'ye çiçek ve plaket takdim eden Muhittin Böcek, "Bugün burada sizlerin karşısında olmamı sağlayan tüm Antalyalı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya'nın bir kültür-sanat şehri olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Konserlerimizin iptal edilmediği daha güzel günlerde görüşeceğiz inşallah" dedi.

Renkli sahne performansı ve enerjisiyle izleyenlerin beğenisini toplayan Simge de "Antalya'da olmaktan ve bu güzel kalabalıkla buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.