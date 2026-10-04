Antalya Gazipaşa'da öldürülen Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildi - Son Dakika
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Antalya Gazipaşa'da öldürülen Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildi

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Antalya Gazipaşa\'da öldürülen Bayır\'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildi
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Antalya Gazipaşa'da öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı; vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze Alanya'da defnedilecek, olayda kullanılan bıçak ise şüpheli Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

VÜCUDUNDA 13 BIÇAK YARASI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İncelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bayır'ın cenazesinin Alanya'da defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA
Antalya Adli Tıp KurumuYasin ErdemGazipaşa3. SayfaAntalyaAlanyaOtopsiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa'da öldürülen Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildi - Son Dakika
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