Antalya Gazipaşa\'da öldürülen Bayır\'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildi

Antalya Gazipaşa'da öldürülen Bayır'ın otopsisinde 13 bıçak yarası tespit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Gazipaşa'da öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı; vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze Alanya'da defnedilecek, olayda kullanılan bıçak ise şüpheli Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.
VÜCUDUNDA 13 BIÇAK YARASI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öldürülen Yasin Erdem Bayır'ın, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. İncelemede, Bayır'ın vücudunda 13 bıçak yarası tespit edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bayır'ın cenazesinin Alanya'da defnedileceği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak ise cinayet şüphelisi Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde bulundu.
Arda KIR/ANTALYA,
Kaynak: DHA
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