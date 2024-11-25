Antalya Havalimanı\'na Uçuşlar İptal Edildi!

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: İNİŞLER SAAT 03.00'A KADAR İPTAL EDİLMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Antalya Havalimanı'na inişi sonrası motoru alev alan Azimuth Airlines'a ait uçak ile ilgili yapılan açıklamada, " Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'te Antalya Havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır. Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'a kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir" denildi.

Salih HÜDAVERDİ/ ANKARA,