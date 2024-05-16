Antalya Havalimanı'nda Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 42 Görevli Hastanelerde Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 42 Görevli Hastanelerde Tedavi Altına Alındı

Antalya Havalimanı\'nda Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 42 Görevli Hastanelerde Tedavi Altına Alındı

Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı. İshal, kusma ve halsizlik şikayetleri üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. 11 görevlinin taburcu edildiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme ve araştırma yapılacak, gerekli numuneler alındı. Tavuktan zehirlenme olduğu belirtilen olayla ilgili üst düzey tedbirler alınacak ve cezai işlemler uygulanacak.

16.05.2024 10:35
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Antalya Havalimanı'nda görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Havalimanında görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince 42 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan görevlilerden 11'inin taburcu edildiği öğrenildi.

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi.

Yemek dağıtımını firmanın yaptığını anlatan Seyitoğlu, "Tavuktan zehirlenme var. Akşam yemeğinde tavuk çıkmış, hastaneye başvuran 4 polis ve 38 güvenlik görevlisi. Durumu ağır olan yok. Üst düzey tedbir alacağız. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle 42 Görevli Hastanelerde Tedavi Altına Alındı - Son Dakika

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