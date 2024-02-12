Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında da çok kuvvetli sağanak görülecek. Halkın ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

12.02.2024 13:09
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Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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