Antalya jandarması motosiklet denetiminde bir haftada 5 bin 86 sürücüyü kontrol etti
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek için il merkezi ve ilçelerde bir hafta süren denetim yaptı. Denetimlerde 5 bin 86 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Antalya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde bir haftada 5 bin 86 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletlerin karıştığı kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde motosiklet ve sürücülerin trafik kurallarına uygunluğu kontrol edildi, kural ihlallerine yönelik incelemelerde bulunuldu.
Jandarma ekiplerinin motosikletlere yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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