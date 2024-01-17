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Antalya Karayolu'ndaki sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Antalya Karayolu'ndaki sis sürücülere zor anlar yaşattı

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda daha yoğun olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler sis nedeniyle yolu görmekte zorlandı. İlçe merkezinde de sis etkili oldu. Zaman zaman polisler, kavşaklarda önlem alırken sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve farlarını yakmaları yönünde uyardı.

17.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:19
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Antalya Karayolu'ndaki sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda görüş mesafesi bazı bölgelerde 15 metreye kadar düştü. Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda daha yoğun olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler sis nedeniyle yolu görmekte zorlandı. İlçe merkezinde de sis etkili oldu. Zaman zaman polisler, kavşaklarda önlem alırken sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve farlarını yakmaları yönünde uyardı.

Antalya Karayolu\'ndaki sis sürücülere zor anlar yaşattı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Karayolu'ndaki sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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