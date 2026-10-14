Antalya Kaş açıklarında yaralanan mürettebat Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Antalya Kaş açıklarında yaralanan mürettebat Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir mürettebatın Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamada, tahliyenin Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan bir mürettebat Sahil Güvenliğimiz tarafından tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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