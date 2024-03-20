Antalya'nın Kaş ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Antalya'nın Kaş ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya\'nın Kaş ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde hareket halindeyken durdurulan 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

20.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:41
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Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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