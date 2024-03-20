Antalya\'nın Kaş ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.
Ekiplerce hareket halindeyken durdurulan lastik botta 7'si çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Tekirdağ kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ormanlı ve Güzelköy mahallelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte, kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
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Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 84 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 13-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 37 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de aralarında bulunduğu 84 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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Adıyaman'da 38 gündür kayıp olan Dilek Çakılkaya, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gaziantep'te bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan Çakılkaya, ailesine teslim edilmek üzere bir yurda yerleştirildi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı. İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi. Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi. Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar arasında Beşiktaş, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Aras Kargo yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 15 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonunda 139 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 31.819'a, yaralı sayısının ise 73.934'e yükseldiğini açıkladı.
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