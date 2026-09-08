Antalya Kaş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde Demre'den gelen ambulans ile otomobilin D400 kara yolunda çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.O. idaresindeki 07 ARF 619 plakalı ambulans, Demre ilçesinden Kaş yönüne seyir halindeyken D400 kara yolu Ağullu-Çukurbağ Kavşağı'nda M.F.Ö. yönetimindeki 06 BUC 835 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ambulanstaki paramedik H.E. ve hasta B.Ç. ile otomobil sürücüsü M.F.Ö. ve yolcu S.N.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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