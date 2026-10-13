Antalya Kaş\'ta yağışın ardından denizde aynı anda 3 hortum görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi.

Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu.

Aynı anda oluşan 3 hortumu görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hortumlar herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.