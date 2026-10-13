Antalya Kaş\'ta yağışın ardından denizde aynı anda 3 hortum görüntülendi

Antalya Kaş'ta yağışın ardından denizde aynı anda 3 hortum görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortumlar, herhangi bir zarara yol açmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde aynı anda 3 hortum meydana geldi.
Kalkan Mahallesi'nde aralıklarla etkili olan yağışın ardından denizde hortum oluştu.
Aynı anda oluşan 3 hortumu görenler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Hortumlar herhangi bir zarara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
Kaynak: AA
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