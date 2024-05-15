Antalya Kemer\'de Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce, Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki organik turunçgil yetiştiriciliği yapan Ali Köylüoğlu'nun bahçesinde program organize edildi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmada, devlet olarak her zaman çiftçilerin yanında olmaya gayret ettiklerini hatırlatarak, bölgenin turunçgil ve tropikal meyve yetiştiriciliği açısından önemli olduğunu bildirdi.

Katma değeri yüksek ürün üretmenin önemine işaret eden Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda Kalkınma Ajansımıza proje sunduk. Umarım destek görecek bir sonuç çıkar. Kalkınma Ajansı bizi bu konuda desteklerse küçük bir imalathane ile elde edilen ürünün farklı bir sektörde de kullanabileceğimizi üreticilere gösterebiliriz. Daha sonraki hedefimiz ise kooperatifleşmek olacak. Yani var olan kooperatifler de değerlendirilebilir ama amaç doğrultusundan yeni bir kooperatif de kurabiliriz. Üretim konusunda güçlü olduğumuzu düşünüyorum."

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya da Çıralı bölgesinde 26 dönüm portakal, 8 dönüm mandalina, 4 dönüm avokado ve 2 dönüm de ejder meyvesi ekili olduğunu ve bunların tamamının organik tarım sertifikalı olduğuna dikkati çekti.

Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler ekili alanlarda incelemelerde bulundu.