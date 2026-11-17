ANTALYA'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Ali Hasan Yeşil'in (25) cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Yaklaşık 2 ay önce evlenen Yeşil'in annesi morg önünde, "Böyle mi gidecektin çocuğum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevre Yolu kesişimindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Ali Hasan Yeşil7in kontrolünü yitirdiği 07 CNG 242 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenilen Ali Hasan Yeşil'in cenazesini teslim almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenazesini bekleyen anne, morg önünde, "Böyle mi gidecektin çocuğum benim" diyerek feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Ali Hasan Yeşil'in cenazesi, Uluç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.