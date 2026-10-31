Antalya Kepez'de operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı

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Antalya Kepez\'de operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, zanlı tutuklandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kepez ilçesinde düzenlediği operasyonda, kente getirdikleri uyuşturucu maddelerin satışını ve dağıtımını yaptıkları belirlenen M.S.K. ve O.Ü. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 15 poşet içerisinde 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.K. tutuklandı, O.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
3. SayfaAntalyaGüncelKepezSon Dakika

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