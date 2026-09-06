Antalya Kepez'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.
ANTALYA'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.
Kepez'e bağlı Kızıllı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına 6 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 85 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale başlatıldı.
Kaynak: DHA
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