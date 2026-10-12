Antalya Kepez'de Talha Torbalı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçundan tutuklandı

Antalya Kepez'de Talha Torbalı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren Talha Torbalı, Konya'da polise teslim olmasının ardından Antalya'da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Talha Torbalı'yı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçlamasıyla tutukladı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan, ardından getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edilen Talha Torbalı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' ve cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: DHA
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