Antalya Kepez'de Talha Torbalı kasten öldürme ve cinsel saldırı suçundan tutuklandı

TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan, ardından getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edilen Talha Torbalı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' ve cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.