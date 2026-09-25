Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'nde öğle vakti çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
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25.09.2026 17:26:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Kepez Santral Mahallesi'nde orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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