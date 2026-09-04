Antalya Kızılot\'ta caretta caretta yuvalarından 40 bin yavru denizle buluştu

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların Avrupa'daki en önemli yuvalama bölgeleri arasında yer alan Antalya'nın Kızılot sahilinde tespit edilen 1600 yuvadan 40 bin yavru denizle buluştu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat öncülüğünde hazırlanan "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında 26 kilometrelik Kızılot sahilinde yuvaların korunması için gönüllüler çalışma yapıyor.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu biyolog Fatih Polat ve gönüllülerden oluşan ekip 5 yıldır bölgede çalışma yürütüyor.

Bölgede gece gündüz nöbet tutarak yuvaları koruma altına alan ekipler, bu yıl 1600 yuva tespit etti.

Üzerine bilgi yazılan ve GPS ile işaretlenen yuvaları kontrol etmek için her sabah saat 05.00'te sahile gelen gönüllüler yavruların çıkışını takip ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu 1600 yuvadan 40 bin yavrunun denizle buluştuğu belirlendi.

Her 1000 yavrudan bir ya da ikisi ergin birey haline geliyor

EKAD Kızılot Proje Sorumlusu Fatih Polat, AA muhabirine, mayıstan eylül sonuna kadar alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

Yuvalama döneminin temmuz sonunda bittiğini ifade eden Polat, yuvalardan 45 ila 60 gün arasında yavru çıkışlarının başladığını dile getirdi.

Yuvaları kontrol amaçlı kazarak yumurta sayısından yavruları tespit ettiklerini söyleyen Polat, "Buradan tespit ettiğimiz verileri ilgili bakanlıklarla paylaşıyoruz. Bilimsel makaleler haline getiriyor. Kızılot'ta 1600 yuva tespit ettik. Bu yuvaların yüzde 70'inden yavrular çıktı. Toplamda 40 bini aşkın yavrunun denize ulaştığını belirledik. Süreç hala devam ediyor." dedi.

Denizle buluşan 1000 yavrudan bir ya da ikisinin ergin birey haline geldiğine dikkati çeken Polat, "Bu ergin bireyler de 15-20 yıl sonra aynı kumsala gelip yuva yapıyor. Caretta carettalar için karada çok fazla tehlike bulunuyor. Martılar bu yavrularla besleniyor. Aynı zamanda insan aktivitesi çok olduğu için yavrular kıyılara bırakılan plastik atıkların arasında sıkışabiliyor. Özellikle sabaha doğru çıkan yavrular bu çöplere takıldığı zaman güneşte kalarak kuruyarak ölüyor. Tesislerin ışıkları nedeniyle denize yönelmek yerine ışığa yönelip denizi bulamadan da ölebiliyorlar." diye konuştu.