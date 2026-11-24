Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.