Antalya Körfezi'nde gece saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde rüzgarın bugün gece saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini tahmin ediyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor; ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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