Antalya Korkuteli'de eşi ve ailesini öldüren şüpheli ormanlık alanda yakalandı

Antalya Korkuteli'de eşi ve ailesini öldüren şüpheli ormanlık alanda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde eşi, kaynanası ve kayınbabasını tüfekle öldüren şüpheli, kaçtığı ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek şüphelinin hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde karısı ile kaynanası ve kayınbabasını tüfekle öldüren şüpheli, ormanlık alanda yakalandı.
Karakuyu Mahallesi'nde boşanma aşamasında oldukları eşi Ayşegül C. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'i (63) öldürdükten sonra kaçan S.C'nin (38) yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma yapıldı.
Ekipler, şüpheliyi mahallenin yakınındaki ormanlık alanda yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.C, dün boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evine gitmiş, av tüfeğiyle eşi, kaynanası ve kayınbabasını öldürdükten sonra kaçmıştı.
Kaynak: AA
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