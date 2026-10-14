Antalya Korkuteli-Fethiye yolunda midibüs şarampole düştü, 9 yolcu hafif yaralandı

Antalya Korkuteli-Fethiye yolunda midibüs şarampole düştü, 9 yolcu hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Korkuteli'de Korkuteli-Fethiye kara yolunda sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu midibüsü şarampole düştü; 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ayakta müdahale edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde şarampole düşen midibüsteki 9 yolcu hafif yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli- Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi. Süleyman İkiz'in (58) kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü. Kazada, araçtaki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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