Antalya Kumluca'da denizde hortum oluştu, kuvvetli rüzgar 2 seraya hasar verdi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli rüzgar 2 serada hasara neden oldu. Denizde oluşan hortum ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kumluca'da saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Mavikent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 serada hasar oluştuğu belirlendi. İlçe merkezindeki yağış nedeniyle zaman zaman su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mavikent'te deniz üzerinde ortaya çıkan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.