Antalya Kumluca'da denizde hortum oluştu, kuvvetli rüzgar 2 seraya hasar verdi

Antalya Kumluca'da denizde hortum oluştu, kuvvetli rüzgar 2 seraya hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu; Mavikent Mahallesi'nde 2 serada hasar oluştu, ilçe merkezinde araçlar su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Mavikent'te denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde kuvvetli rüzgar 2 serada hasara neden oldu. Denizde oluşan hortum ise cep telefonuyla kaydedildi.
Kumluca'da saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Mavikent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 serada hasar oluştuğu belirlendi. İlçe merkezindeki yağış nedeniyle zaman zaman su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Mavikent'te deniz üzerinde ortaya çıkan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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