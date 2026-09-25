Antalya Manavgat\'ta 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü forkliftin ataşmanına çarparak öldü

Antalya Manavgat'ta 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü forkliftin ataşmanına çarparak öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'taki sanayi sitesinde 2075 Sokak istikametine giden motosiklet, forkliftin yük kaldırma ataşmanına çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki sürücü kurtarılamadı; forklift sürücüsü gözaltına alınıp soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde forklift ataşmanına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manavgat Sanayi Sitesi 2055 Sokak'tan 2075 Sokak istikametine seyreden Yiğit S. (17) yönetimindeki 07 BVU 732 plakalı motosiklet, Ş.Ç. idaresindeki forkliftin yük kaldırmak için kullanılan metal ataşmanına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yiğit S, kurtarılamadı.
Forkliftin sürücüsü Ş.Ç. gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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