Antalya Manavgat'ta denizde fenalaşan 65 yaşındaki tatilci hastanede yaşamını yitirdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için denize giren 65 yaşındaki tatilci Güllü Eşgül, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Eşgül kurtarılamadı; cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşan tatilci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan 65 yaşındaki Güllü Eşgül, serinlemek için girdiği denizde fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eşgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eşgül'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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